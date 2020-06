Rayos fichan a Luis Malagón

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Club Necaxa informa que ha llegado a un acuerdo para que Luis Ángel Malagón Velázquez se incorpora al equipo de Aguascalientes de cara al torneo Apertura 2020.

Malagón se desempeña como portero y cuenta con 23 años de edad. El oriundo de Zamora, Michoacán, realizó su debut en abril de 2019 y ha disputado 10 partidos en primera división. Curiosamente, su primer partido de Copa MX fue en el Estadio Victoria en la edición de Clausura 2016.

Surgido de la cantera de Monarcas Morelia, su proceso por las inferiores le llamó la atención a los visores de las selecciones nacionales menores y ha sido llamado en diversas ocasiones para defender la camiseta de su país.

En 2018 fue llamadoa la Selección Nacional Sub 21 y cada año ha seguido ese proceso, posteriormente con la Sub 22 y ahora con la Sub 23.

Fue parte del combinado mexicano que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El portero también fue llamado para disputar el preolímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, la justa tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia por Coronavirus.

Luis Ángel estará reportándose en Aguascalientes en los próximos días para ponerse a disposición de Alfonso Sosa y su cuerpo técnico.