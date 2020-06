Jesús María cuenta con dos unidades nuevas de recolección de basura

Redacción

Jesús María, Ags.-El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, entregó a la Secretaría de Servicios Públicos a cargo de César Medina Cervantes, dos nuevas unidades para la recolección de basura con las cuales suman ya ocho vehículos al servicio de limpia.

“Estas ocasiones me ponen muy feliz porque a pesar de haber cancelado el préstamo, hoy entregamos estos dos nuevos camiones adquiridos con recursos propios, con mucha creatividad y esfuerzo porque cuando las cosas marchan bien, nadie las nota pero cuando falla el personal o la maquinaria, todo mundo se da cuenta y no queremos eso”, manifestó el edil.

Toño Arámbula explicó que para conservar la flotilla de camiones y dar cobertura al municipio, era necesario un camión nuevo al año, particularmente porque ha incrementado el volumen de residuos hasta en cien toneladas por día.

Por su parte, César Medina añadió que desde el pasado 15 de marzo y hasta el día de ayer 15 de junio, se han recolectado 7,693 toneladas de basura, es decir 9.3 por ciento más que antes de ser declarada la contingencia sanitaria, es por eso que reconoció el trabajo del personal de limpia porque no ha parado en su labor.

“De manera incansable todos los días desde las 5 de la mañana y a veces hasta la media noche, están trabajando para dar servicio a la ciudadanía. Actualmente tenemos diez rutas trabajando y sin duda los nuevos camiones nos darán un respiro en esta área”.

Al evento, acudieron también la presidenta del DIF Municipal, la señora Liliana Coronado de Arámbula; Gustavo Bernal Muñoz, regidor de la Comisión de Servicios Públicos; Adolfo Suárez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento y Eduardo Muñoz, Jefe del Departamento de Limpia de la Secretaría de Servicios Públicos.