Raiders dispuesto a dejar ir a Davante Adams a otro equipo

Redacción

Raiders ha informado a otros equipos que estarían dispuestos a considerar un canje de su receptor estelar, Davante Adams, por un paquete que incluya una selección de segunda ronda y compensación adicional, según fuentes de la liga citadas por Adam Schefter de ESPN.

El posible movimiento se produce después de que Adams comentara este martes que no ha hablado con el head coach Antonio Pierce desde que una cuenta de redes sociales vinculada al entrenador diera “me gusta” a una publicación donde se cuestionaba si el receptor había jugado su último partido con el equipo.

Adams, quien apareció en el programa “Up & Adams Show” con Kay Adams, fue consultado sobre el incidente en redes sociales, y señaló que no ha tenido contacto con Pierce. “No he escuchado de él. No he hablado con él”, mencionó el receptor, refiriéndose al “me gusta” que luego fue removido de la publicación de *Sports Illustrated*.

El receptor también fue cuestionado sobre las especulaciones de que podría haber jugado su último partido con los Raiders. “Todo lo que puedo controlar es esta charla que estamos teniendo ahora y, cuando terminemos, lo siguiente que voy a hacer”, respondió Adams, quien prefirió no profundizar en el tema.

Adams se perdió el juego de la Semana 4 contra los Cleveland Browns debido a una lesión en el tendón de la corva, sufrida durante un entrenamiento. Según informes de Schefter, su estatus es evaluado semana a semana, y aunque se desconoce cuándo regresará al campo, Adams aseguró que su prioridad es recuperarse completamente para evitar un daño a largo plazo. “Lo peor que puedes hacer, especialmente con una lesión de este tipo, es apresurarte y agravar el problema”, afirmó.