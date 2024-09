Rafael Herrerías confirma que Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se casaron

Redacción

Ciudad de México.-Los rumores de una posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se habrían confirmado. A pesar de que hasta ahora dicha información no se ha corroborado por la pareja, el empresario Rafael Herrerías, amigo muy cercano del cantante aseguró que recibió una invitación para la boda hace tiempo.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se casaron, confirma Rafael Herrerías

Durante su paso por la alfombra roja de un evento que convocó a líderes de diferentes en la Ciudad de México, el empresario reveló que fue invitado a la celebración, sin embargo no pudo asistir por un motivo personal.

“Sí, claro (me invitaron a la boda)”, confirmó. “Sí [recibí la invitación], pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de… no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, explicó. “Tenía a mi señora mal y no podía (ir)”, dijo.

Rafael Herrerías. (Quién)

Rafael Herrerías también confesó que le mandó felicitaciones a la pareja. “Le di felicitaciones, claro”, y descartó que quieran convertirse en papás.

“No creo que (tengan hijos). Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades”, mencionó.

Sobre la Luna de miel, el ex administrador de la Plaza de Toros de la Ciudad de México, aseguró que desconoce . “Luis Miguel está trabajando; no sé decir”, finalizó.



¿Luis Miguel escondió su anillo de casado?

Hace unos días, se hizo viral un video de Luis Miguel conviviendo con sus fans a su salidad de un restaurante en Ciudad Juárez luego de presentarse en dicha ciudad.

En las imágenes se puede ver al cantante saludando a sus fans, mientras en un momento se quita discretamente el anillo que traía puesto para guardarlo en la bolsa de su abrigo.

Dicha acción comenzó a generar rumores sobre la posibilidad de que ya se hubiera casado con Paloma Cuevas.

Con información de Quién