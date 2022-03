Rafa Márquez desnuda carencias de León y Atlas a su paso

Redacción

El mexicano Rafa Márquez logró tener una de las carreras deportivas más importantes dentro del futbol. Sin embargo, tuvo que desempeñarse profesionalmente bajo algunas carencias mientras estaba en el país.

Al recordar sus etapas como futbolista, mencionó que el equipo de León, con quien acumuló dos títulos de la Liga MX, carecía de infraestructura en el año 2013.

“Tengo una gran amistad con Jesús Martínez y me ofreció volver a México con León. Era un proyecto nuevo porque tenían una temporada que habían ascendido con Gustavo Matosas y fue una gran experiencia, aunque en el tema infraestructura el León todavía no estaba preparado“, le dijo a Toño de Valdés en una entrevista en YouTube.

“Recuerdo perfecto que nos cambiábamos en sillas de plástico blancas porque no había vestidor, solo tenían dos regaderas. Imagina que de estar en Barcelona y Nueva York llegar a León, fue como un baño de humildad para volver a empezar”.

También recordó que en ese mismo año intentó regresar con Atlas, aunque al final las propuestas que le hicieron los directivos le parecieron ridículas.

“Yo intenté regresar a Atlas, desafortunadamente no llegamos a un acuerdo porque casi querían que jugara cobrando como académico, casi querían que yo pusiera el dinero (…) Tiempo después ya volví, llegó TV Azteca al Atlas y ya hubo presupuesto. Es obvio que hay un sentimiento de mi parte hacia Atlas, pero confunden que por ese sentimiento tú tienes que dar tu trabajo casi gratis a la institución. El trabajo se tiene que pagar, no es de a gratis”, mencionó.

Finalmente, mencionó que su paso por la Major League Soccer con el New York Red Bull lo dejó frustrado, ya que la competencia parecía de nivel amateur, cuando él ya estaba acostumbrado a la exigencia del deporte a nivel internacional.

“No fue muy buena mi experiencia en Estados Unidos porque todavía estaban en desarrollo, parecía más un futbol amateur. Mi manera de competir me hizo frustrarme por diferentes situaciones que no favorecieron mis actuaciones, no lo disfrutaba”.