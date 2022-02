Quiere nuevo obispo de Aguascalientes visitar todas las parroquias en sus primeros meses

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El próximo obispo Juan Espinoza tendrá una agenda de encuentro con fieles en las primeras semanas tras su arribo, indicó Daniel Escobedo Torres, secretario canciller de la diócesis, tomando en cuenta que la toma de posesión se tendrá con asistencia limitada.

“El propio señor obispo nos lo ha dicho: tengo toda la intención de que, en los primeros meses de mi trabajo episcopal, estaré visitando todas las parroquias de la diócesis. Ya habrá momento, ahora las condiciones no lo permiten”, indicó.

El arribo oficial del siguiente jerarca eclesiástico se tiene previsto para el próximo martes 15, con un encuentro en la Catedral, además de una misa de inicio de ministerio en el Centro de Convenciones.

Escobedo Torres adicionó que aún cuando se esperaba tener acercamiento con los fieles, como pasó con la llegada de otros purpurados, lo primordial en estos momentos será privilegiar la salud.

“Se tendrá un recorrido continuo hasta llegar a Catedral. No dudo que habrá personas esperando su paso por la ciudad, pero el vehículo que va a trasladarlo no se detendrá, pues no queremos evitar cosas que después no podamos controlar”, mencionó.

La diócesis local se ha mantenido acéfala desde hace más de un año, tras el fallecimiento de José María de la Torre quien fungió como obispo por más de una década.