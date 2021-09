Que se investigue lo que se tenga que investigar en el caso de mi hermano: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras asegurar que acusaciones en contra de su hermano Fermín por presuntos beneficios al amparo de su administración son falsas el gobernador panista Martín Orozco retó a que se investigue lo que se tenga que investigar.

Expresó que son solo difamaciones a las cuales ya está acostumbrado, sin embargo no tiene inconveniente en que se realicen las investigaciones que se consideren necesarias, reiteró.

“Estoy tranquilo y la verdad hasta risa me da, pero si hay algo pues que se investigue, que se llegue al fondo que se actúe en base a derecho y si no todo que en otra de las muchas que la vedad ya me da risa”, añadió.

Al término de la charla con medios de comunicación el ejecutivo expresó que esas mismas investigaciones las pide contra funcionarios que si abusan y que si son corruptos.