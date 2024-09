Que linchen a los güeyes que no voten contra la reforma judicial: Pide senadora del PAN en Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora del Partido Acción Nacional, (PAN), y por esta entidad llamó a que linchen a quien no vote en contra de la Reforma Judicial en el Senado de la Republica.

En rueda de prensa celebrada en la sede del Comité Directivo Estatal del blanquiazul en esta capital y acompañada de los demás legisladores federales por la entidad que emitieron su posicionamiento contra la polémica iniciativa que envió el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión el presidente de la República.

Sin tapujos, Díaz Marmolejo señaló “hago un atento llamado a mis compañeros de Movimiento Ciudadano cómo se los dijimos ayer en la junta, no nos fallen, no le fallen a México porque el voto es de ustedes y ustedes le van a fallar a México a los ciudadanos. Esto no es política ya bien lo dijeron los muchachos (manifestantes) la política es otro trabajo y esto es como para el güey que vote en contra (de la Reforma Judicial) lo linchen por pendejo y es así y así cómo soy yo de malhablada que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al que no vote en contra de ésta reforma, eso ocupamos gente con decisión y firme y qué estemos ahí porque no vamos a votar a favor”.

Posteriormente señaló que es lamentable ver cómo trabajadores del Poder Judicial de la Federación con 20 y hasta 38 años de antigüedad van a perder su trabajo.

A su vez arremetió nuevamente contra los integrantes del partido oficial y deploró que los jóvenes que se han manifestado en todo el país en contra de la reforma judicial no sean oídos por los representantes federales del partido guinda.

“Me quedé con un ojo abierto y otro más abierto porque qué lamentable y ellos son nuestro futuro y ellos no son escuchados por lo güeyes de Morena”, puntualizó.