PSG se arrepiente de contratar a Sergio Ramos, buscan cortarlo

Cuatro meses después de llegar al PSG, Sergio Ramos no ha disputado ningún partido por culpa de los problemas físicos que arrastra desde la temporada pasada.

Por ello, el club no descartaría la posibilidad de rescindir el contrato con el futbolista, de acuerdo con el diario francés ´Le Parisien´.

“La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado”, cita el diario galo.

Lo complicado en este caso es que el ex capitán del Real Madrid tiene el contrato hasta junio del 2023, por lo que deberían llegar a un acuerdo para disolver el vínculo.

Lo que se espera es que breve pueda volver a los entrenamientos con el grupo que dirige Mauricio Pochettino. Pero eso demandaría al menos otras dos o tres semanas de puesta a punto para que recupere el ritmo futbolístico.

