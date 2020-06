Protección Civil de Jesús María se prepara para temporada de lluvias

Daniela Lomelí



Jesús María, Ags.- El titular de Protección Civil municipal, Roberto López Rodríguez, señaló que su equipo se está preparando para una fuerte temporada de lluvias, la cual está próxima a presentarse en la entidad.



Luego de las precipitaciones que se registraron durante la tarde y noche de este domingo, López Rodríguez indicó que Jesús María no tuvo afectaciones significativas o que requirieran del apoyo de PC. Agregó que eso se debe al incremento de personal que se dedica a las labores de limpieza en el Ayuntamiento.

“En esta temporada de lluvias no hemos tenido afectaciones en mayores en el municipio, spi ha llovido pero no de manera muy intensa, y sobre todo que nos ha permitido con el programa de empleo temporal que implementó el alcalde para tener las calles más limpias de basura y tierra y eso también ha abonado a que no tengamos encharcamientos”, explicó.

Por ello, comentó que se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, motivo por el que pidió a la ciudadanía el mantener limpias las calles y azoteas, así como el mantenerse atentos a los pronósticos del clima para evitar incidentes.