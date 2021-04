Propuestas de seguridad para mujeres no resuelven problemas de fondo: Contreras

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las propuestas que han surgido hasta la fecha por parte de las candidatas y candidatos a la alcaldía de la capital entorno a la seguridad de la población y especialmente de las mujeres no resuelven la problemática de fondo, consideró la activista Angélica Contreras.

La también miembro del colectivo Cultivando Género en Aguascalientes señaló en entrevista que los aspirantes deben considerar proyectos que contemplen más allá de la instalación de cámaras de seguridad en todas las colonias.

“Lo que se ha visto no está bien, por que siguen siendo propuestas, sobre todo las que he visto del municipio capital, no resuelven ninguna problemática de fondo. El problema que yo veo es que quieren solucionar problemáticas de seguridad con aparatos y no nos dicen el cómo”

Apuntó que en pasadas administraciones se llevó a cabo la instalación de más equipo de video vigilancia, aplicaciones móviles y botones de seguridad, aunque ninguna de estas acciones ha cambiado el entorno en el que viven las mujeres de la capital.

Comentó que el tema de seguridad es integral y que contempla, además de equipamiento, capacitación en derechos humanos, más y mejores elementos de policía, proyectos enfocados a la prevención del delito, entre otros.

“Pueden decir mil cosas de propuestas, pueden tener la lista más llamativa y ponerle los nombres que quieran, pero si a mí no me dicen cómo lo van a llevar a cabo y con qué recurso, son cosas que no sirven”.

Finalmente, la activista hizo un llamado a los candidatos a alcaldes, así como a diputados locales, a tomar enserio el tema de seguridad y de derechos de las mujeres.