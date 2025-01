Propone PAN acciones para protección de las familias ante crisis migratoria

Redacción

Ciudad de México.-El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero

Herrera, acompañado por destacados líderes del partido y la gobernadora de

Chihuahua, Maru Campos, vía zoom, dio a conocer la postura de Acción

Nacional frente al complejo panorama migratorio derivado de las recientes

declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre

eventuales deportaciones masivas.

“Estamos ante una situación crítica que requiere respuestas claras y humanas.

Como Acción Nacional, tenemos propuestas específicas para apoyar a

nuestros paisanos repatriados y garantizar que sean tratados con dignidad. No

permitiremos que el gobierno ignore esta amenaza y siga fallando en su

responsabilidad con las familias mexicanas”, señaló Romero.

Entre las propuestas destacadas del PAN se encuentra la habilitación de los

comités municipales fronterizos como refugios temporales. Estas instalaciones

estarán disponibles para que las familias migrantes, especialmente aquellas

con niñas y niños, cuenten con un espacio seguro dónde alojarse durante su

retorno.

“No vamos a permitir que las familias mexicanas sean arrojadas a la calle sin

apoyo alguno. Acción Nacional está aquí para respaldarlas”, enfatizó el líder

panista.

Además, Jorge Romero anunció que el Grupo Parlamentario del PAN en el

Congreso impulsará una iniciativa para la creación de un fondo federal

exclusivo para atender a los repatriados. Este fondo estará diseñado para

cubrir necesidades esenciales como alimentación, alojamiento y transporte

seguro hacia sus estados de origen. “El gobierno federal tiene que dejar de

improvisar y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan.

La crisis migratoria no puede ser atendida con parches ni discursos vacíos”,

añadió. En otro punto relevante, Jorge Romero destacó la importancia de

fortalecer los lazos con las comunidades migrantes en Estados Unidos. Para

ello, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN realizará visitas a ciudades clave

como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde se encuentran las mayores

concentraciones de mexicanos.

“Nuestros paisanos en el extranjero necesitan saber que no están solos. Vamos

a escucharlos, trabajar con ellos y demostrar que el PAN siempre estará de su

lado”, declaró.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reiteró el

compromiso de su gobierno para atender la situación migratoria con un

enfoque humanista. “En Chihuahua estamos trabajando para garantizar que las

y los migrantes sean tratados con dignidad. Proveeremos transporte, salud y

apoyo para que puedan regresar a sus estados de origen de manera segura y

con esperanza en el futuro. Nuestro deber es ser un puente de apoyo y no una

barrera”, expresó la gobernadora.

Acción Nacional también llamó al gobierno federal a tomar medidas inmediatas

para atender las condiciones precarias en las que operan los albergues del

Instituto Nacional de Migración, señalando que se avecina una oleada

migratoria que podría desbordar las capacidades actuales: “La 4T no puede

seguir mirando hacia otro lado mientras estas situaciones se agravan”, advirtió

Romero.

En conferencia de prensa, Acción Nacional reafirma su compromiso con las

familias mexicanas, enfrentando los retos migratorios con propuestas viables y

un enfoque solidario. “Este es el momento de demostrar que somos un país

unido, capaz de cuidar a los nuestros y enfrentar los desafíos con soluciones

responsables y humanas. En Acción Nacional, estamos listos para hacerlo”,

concluyó Romero.