Promueven adopción de perros mediante latas de cerveza

Redacción

EU.-Compañía cervecera promueve la adopción de perros en sus latas.

Te preguntarás que tienen en común los canes y las cervezas, pues bueno, además de que ambos pueden llegar a ser tu mejor compañía, una compañía cervecera en Estados Unidos, está imprimiendo en el reverso de las latas de cervezas, las caras de cuatro simpáticos lanudos que necesitan un hogar, con el único afán de impulsar la adopción de perros.

Lo mejor, es que el objetivo de la novedosa campaña se ha logrado. Dos de los perros que parecen en el anverso de las latas y varias decenas más, fueron nombrados oficialmente como mascotas de alguna familia, la línea de cervezas que fueron vendidas en cuatro pack, se agotaron desde el día de su lanzamiento y el éxito ha sido tal que están pensando en lanzar una segunda edición.

Claramente, el propósito de incluir las caras de los animales en la cervezas, no es para que después de un six les despierte el amor por los lanudos, sino que siendo uno de los productos màs vendidos, es màs fácil llevar el mensaje a màs personas. “Hay cientos de otros perros en el refugio que buscan hogares y ese es realmente el punto. No es solo para que esos cuatro perros sean adoptados, es para crear conciencia y recaudar fondos en general”, dijo Barry Elwonger de Motorworks Brewing a CNN.

La cervecera tuvo la idea de lanzar una línea tipo kölsch edición limitada, en la que la cara y los datos generales de los lanudos estuvieran impresas en las latas de cerveza pensando en que las ganancias de esas cervezas en específico, se donarían en su totalidad a un refugio de perros en Tampa Bay, Florida, a la vez que impulsan la adopción de perros.

“La respuesta de este proyecto ha sido abrumadora. Hemos recibido innumerables llamadas y mensajes sobre el programa y estamos eufóricos de haber despertado tanta conciencia (y dinero) para el refugio”, señaló Elwonger. Pero su labor, aún no ha terminado. Aunque les gustaría extender el programa en todo el país, por cuestiones de permisos y licencias, se han visto limitados.

No obstante, se las han ingeniado para que cada vez sean más las personas que se simpaticen con la adopción de perros. Ahora la compañía está vendiendo las etiquetas que van pegadas a las latas, pero fungen como calcomanías, así las caras e información de los lanudos, pueden llegar a las manos de los menores y de más personas que estén convencidas y sean responsables con la adopción de perros.

Con información de Sopitas