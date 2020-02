Apple cierra tiendas en China por coronavirus

Redacción

China.-El gigante en tecnología Apple toma providencias ante el coronavirus propagado en China.

Si tienes pendiente un viaje a Beijín o sus alrededores, más vale que cuides tu iPhone como oro molido porque si se te pierde o descompone, no habrá forma de reemplazarlo por uno nuevo. Apple cerró todas sus tiendas, boutiques, oficinas y centros de contacto en China, como medida de prevención ante la alerta de la OMS por el alto riesgo de contagio del coronavirus.

A través de un comunicado, el gigante de la manzana informó que la iniciativa pretende proteger a los clientes y a sus trabajadores ante una eventual infección causada por la familia de virus que ha cobrado la vida de más de 259 personas en el país. La firma señaló que prevé regresar a la normalidad hasta el 9 de febrero del 2020, dependiendo de cómo se comporten los índices de contagio.

Apple

Por el momento, los usuarios asiduos a la marca podrán seguir respirando, las únicas tiendas que Apple cierra, son las físicas, los clientes podrán seguir comprando dispositivos y accesorios, incluyendo cables de carga y adaptadores a través de la tienda online, ubicada en su página web, siendo la única opción que seguirá operando con normalidad.

La compañía liderada por Tim Cook, pretende frenar la propagación del virus, señalando que han seguido “los consejos de los expertos de la salud”, como menciona Bloomerang, esta iniciativa se suma a las impuestas por varias compañías como Nissan y Honda, quienes evacuaron a sus trabajadores de Wuhan, donde se detectó e primer bloque.

Pero que Apple cierre o algunas otras firmas suspendan actividades, no es lo peor. Qantas Airways LTD, la aerolínea más grande de Australia, y la aerolínea filipina, Cebú Air Inc, suspendieron todos los vuelos hacia y desde China, por su parte, Estados Unidos, negará el acceso a todo extranjero que haya permanecido en la nación asiática en las últimas dos semanas.

Aunque el coronavirus se ha esparcido por los continentes, no es momento para entrar en pánico, recuerda que el mejor método para luchar contra él es seguir las recomendaciones de salud, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, toser en el antebrazo, etc. Pues iPhones vemos, gérmenes no sabemos.

Con información de Sopitas