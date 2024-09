Promete alcalde de Cosío entrega sin problemas el municipio

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- A 15 días de dejar el cargo, el alcalde de Cosío, Eusebio Delgado, aseguró que entregará un municipio sin problemas financieros a la próxima administración.

Recordó que recibió la administración en una situación complicada, pues no contaba con recursos suficientes para pagar los aguinaldos al inicio de su mandato.

Delgado entregará el gobierno municipal al alcalde electo, Francisco Javier Domínguez López, quien ganó como candidato independiente.

Aseguró que, a diferencia de cómo le fue entregada la administración, dejará las finanzas en orden para que su sucesor no enfrente las mismas dificultades.

“Lo dejamos bien. Lo dejamos bien, finanzas sanas, sin deudas, lo dejamos muy bien. Pendientes, pues prácticamente quedaron muchos, pero pendientes de trabajo, proyectos de trabajo”, comentó el edil.

Respecto al manejo de recursos para el cierre de su administración, Delgado afirmó que ya se han asegurado los fondos para los pagos de aguinaldos y las liquidaciones de los empleados municipales.

“Vamos a dejar recursos para que el siguiente alcalde no tenga problemas, porque yo lo tuve cuando llegué y no había para nada. No quiero que el siguiente alcalde tenga esos problemas, vamos a dejar muy bien la administración”, aseguró.

El edil recordó cómo sorteó la falta de recursos al inicio de su gestión, cuando todos los funcionarios hicieron una “coperacha”.

“Nos cooperamos con los directores. En diciembre, por ejemplo, durante nuestra feria, organizamos una caravana navideña y entre todos, de nuestra bolsa, solventamos esos gastos.

“Nos arrimamos con el gobernador en turno para que nos pusiera un recurso extra y poder cubrir los aguinaldos”, dijo Delgado.