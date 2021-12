Prohíbe jefe a sus empleados enfermarse en fin de semana

Redacción

España.- Un encargado de hostelería está siendo criticado a mansalva después de que se haya hecho viral un mensaje suyo de WhatsApp en el que prohíbe, literalmente, a sus empleados, “ponerse malos los fines de semana”.

Una camarera que trabajaba en el bar asegura que le parece "inhumano" el mensaje que su encargado les escribió por el grupo de WhatsApp, añadiendo que les decía que "no podían ponerse malos los fines de semana".

Esta camarera, según relata, tuvo que ir al hospital debido al mal estado en el que se hallaba, pero ni tan siquiera el justificante médico le sirvió al encargado para creerla, por lo que tuvo que seguir trabajando “pese a lo mal que se encontraba”.

En el mensaje, el dueño asegura a sus empleados que “enferméis un sábado o domingo, sea cierto o no, yo personalmente no me lo creo”, señalando con esto sobre todo a los jóvenes: “a muchos les gusta empalmar de la disco al trabajo”. Además, el hostelero señalaba que en muchos centros de médicos y de salud “te dan justificante de lo que quieras”, por lo que terminaba diciendo que “enfermarse o amanecer mal un finde no me lo creo, es más, está prohibido”.PUBLICIDAD

De la misma forma el jefe comunicaba a los trabajadores que si no les gustaban las medidas podían irse: “Hay dos puertas grandes para salir, así que ya sabéis”, amenazando además con que el camarero que decida enfermar en fin de semana “no cobrará del bote de ese mes”. “Me da igual”, concluía.

El encargado se defiende

El encargado ha querido también aportar su declaración respecto a este polémico mensaje, asegurando que ya tiene confianza con los empleados y lo dice sin una intención negativa, asegurando también que no es más que un “toque de atención”.

Entretanto, la hostelería permanece atenta a este caso, pues tanto la precariedad como las condiciones laborales siguen siendo asuntos pendientes que no dejan de traer quebraderos de cabeza a sus empleados, quienes reclaman mejores condiciones para poder ejercer sus quehaceres más dignamente y sin la necesidad de tener que soportar situaciones de este calibre.

Con información de El Diario de Juárez