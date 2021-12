Lucha Villa fue relacionada con un líder del cártel de Guadalajara

Redacción

Ciudad de México.-Según se reveló en el libro, Lucha tuvo un encuentro durante algunas horas con uno de los líderes del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, también conocido como “Don Neto”, en donde habría recibido lujosos obsequios.

De acuerdo con la información, uno de los elementos de la escolta del narcotraficante reveló a Anabel que Lucha, quien en ese entonces habría tenido cerca de 48 años, salió de la habitación en donde se encontró con Don Neto con unos pendientes y un brazalete de esmeraldas, mismos que habrían sido un regalo para cortejarla. Ernesto

Durante una entrevista, la periodista reveló que fue uno de los guardaespaldas de Neto, quien vio a Lucha y posteriormente habló para la investigación: “Las escoltas de Don Neto y de Caro Quintero (…) vieron a Lucha Villa, cuando ya era Lucha Villa. Ya era una súper cantante”, contó Anabel durante una entrevista con La Octava.

“(La vieron) entrando ahí y con Don Neto y saliendo con esmeraldas en las orejas y en los puños de las manos como brazaletes”, contó la periodista, quien además agregó que una de las artistas que busca abordar su trabajo son las razones por las que las mujeres como Lucha se involucran con narcotraficantes.

Ernesto Fonseca Carillo, “Don Neto”, es un capo, líder del extinto cártel de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue detenido en 1985 en el estado de Jalisco por elementos del ejército. Posteriormente, cumpiló una condena en prisión hasta el 2016, año en el que fue puesto en arraigo domiciliario. Lucha Villa en la película “El lugar sin límites”

Por su parte, Lucha Villa es una intérprete mexicana conocida con el mote de “La grandota de Camargo”, que nació el 30 de noviembre de 1936 en Chihuahua. Fue conocida por su innigualabe belleza y talento, mismos que lo llevaron a protagonizar diversos programa de televisión y películas como El Gallo de Oro, Mecánica Nacional y El lugar sin límites.

Sin embargo, una desafortunada intervención quirúrgica le cambió la vida. En agosto de 1997, tras un reciente divorcio y a un punto de estrenar un disco y una telenovela, Lucha Villa decidió someterse a una liposucción. No obstante, sufrió un paro cardíaco mintras la estaban operando.

El incidente cardiovascular puso a Lucha en un coma que duró 11 días. Una vez que despertó, La falta de irrigación sanguínea y de oxígeno en el cerebro le ocasionaron secuelas irreveribles: presentó paralisis parcial y perdió el habla. Lucha Villa debutó como cantante en los años 50

En 2009 el programa Ventaneando visitó a Lucha en su casa en San Luis Potosí y aunque la actriz y cantante apareció sonriente, resultaron evidentes sus problemas para hablar y para tener plena conciencia de lo que ocurría a su alrededor.

Y en el 2018 su sobrina, Damiana Villa, apareció en unas imágenes junto a Lucha y reveló algunos detalles de la situación de la intérprete: “Ya no habla, tiene ratos de lucidez y de repente no recuerda, desde que salió del coma no quedo hablando bien, pero ahora de plano ya casi no habla”, expresó en ese entonces.

Además de Lucha Villa, Galilea Montijo, el exdiputado de Morena, Sergio Mayer, y su esposa Issabela Camil, hija del empresario Jaime Camil Garza, así como el comediante conocido como “Platanito” y Charly López, de Garibaldi, entre otros, han sido relacionados con importantes capos mexicanos en las últimas semanas.

