Priva descontrol y desorden en regreso a clases, algunas secundarias lo rechazan en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Prevalece el desorden y descontrol en planteles educativos por el regreso a clases presenciales donde algunos planteles educativos profundizarán nacionalmente del nivel secundaría han rechazado hacerlo.

Tal es el caso de la secundaria general #3 Congreso de Anáhuac ubicada en el fraccionamiento Santa Elena en donde el personal entregó un documento a los padres de familia en el que resalta que se continuará trabajando a distancia como hasta ahora se ha venido haciendo.

Expone además que no se arriesgara la salud de alumnos, maestros y familiares, donde dicen que los contagios y defunciones por covid en Aguascalientes no han disminuido.

Inclusive refieren el semáforo estatal del Instituto de Salud que se encuentra en amarillo, lo que indica que no hay una estabilidad, por lo que no se cumpliría con las llamadas 3 “V”.

Al final del documento enviado a las autoridades educativas se solicita a alumnos que por alguna circunstancia no han podido trabajar con regularidad a a que se comuniquen con los maestros para tomar acuerdos y compromisos que les beneficien.