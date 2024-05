Si te llaman y te dicen estas palabras cuelga 

Redacción

Ciudad de M{exico.-Las estafas telefónicas son uno de los métodos más utilizados por los delincuentes para engañar a numerosas víctimas mediante llamadas diarias de números desconocidos. Además, gracias al continuo avance de la tecnología, los estafadores cada vez se modernizan más y mejoran sus engaños para que sean menos detectables. Ahora, la Policía Nacional ha advertido de la nueva estafa telefónica que está a la orden del día.

Las autoridades advierten de una llamada que no se esconde detrás de ningún número oculto, sino que procede supuestamente de la entidad bancaria de la víctima. Un falso espejismo que hace creer al estafado que realmente está recibiendo una llamada oficial, lo que le lleva a fiarse ciegamente de lo que le digan al otro lado de la línea.

“Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado”, comienza diciendo una voz. Según alerta la Policía Nacional, al segundo que escuches esta frase es cuando tienes que colgar inmediatamente.

Cuidado con el spoofing

Este método de engaño recibe el nombre de spoofing. Se trata de una técnica delictiva que suplanta la identidad de una entidad falsificando sus datos para conseguir ganarse la confianza y credibilidad de la víctima. “Te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes”, asegura la Policía Nacional.

Una vez coges la llamada, una voz del otro lado te dirá que teclees la clave de acceso a tu banca online con el objetivo de identificar los números en función del tono de cada uno de ellos. “Si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves”, advierten los agentes. Por ello recomiendan colgar inmediatamente para evitar posibles sustos.

Con información de As