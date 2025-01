Prevé CANACO una ‘cuesta de enero’ menos severa en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.– Miguel Ángel Breceda Solís, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Aguascalientes, consideró que la cuesta de enero podría ser menos severa en el estado en comparación con el resto del país, aunque advirtió que diversos factores, como el aumento del salario mínimo y la eliminación de subsidios, podrían impactar las economías de los trabajadores y, en consecuencia, la actividad comercial.

“Hay algo que es sumamente importante y que no sabemos cómo va a venir la cuesta de enero por varias razones. Los factores importantes son el IESP de 4.5 por ciento, el salario mínimo que superó una tasa arriba al Impuesto Sobre la Renta de la renta, que trajo como consecuencia el hecho de que ya no hubiera la posibilidad de subsidios al salario por parte tanto de trabajadores como de empresarios”, explicó Breceda Solís.

El dirigente empresarial detalló que estas condiciones derivarán en un incremento en los impuestos pagados por los trabajadores, lo que podría repercutir en la demanda de bienes.

“Eso incide en las economías de los trabajadores, que trae como consecuencia el hecho de que haya un desgaste en el pago, en la compra, en el comercio, en la oferta más bien la demanda, y entonces en ese sentido, pues se va a disminuir”, estimó.

No obstante, Breceda destacó que Aguascalientes cuenta con características económicas y de seguridad que podrían amortiguar los efectos de la cuesta de enero.

“Sabemos que en el estado, que es un foco diferente al de otros estados, creemos que no va a bajar mucho en cuanto a la cuesta de enero. Creemos más todavía que no se va a disminuir, que va a persistir la regla en cuanto a la adquisición de bienes de consumo no duradero”, agregó el dirigente de Canaco.

El impacto de los nuevos impuestos será más evidente después del 20 de enero, indicó, aunque aclaró que los pequeños comercios podrían no verse tan afectados debido a que repercuten los incrementos en los precios al consumidor.

“Sabemos que hubo bastante participación en cuanto a la cuestión de hacerse de insumos, los comerciantes de Aguascalientes. Entonces no creemos que golpee al estado la cuesta de enero en la forma que puede golpear a toda la república”, puntualizó.