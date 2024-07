Presume pancita de embarazada Margot Robie

Redacción

Australia.- Margot Robbie está esperando su primer hijo con su esposo, Tom Ackerley, informaron fuentes cercanas a la revista People luego de que la actriz fuera vista dando un paseo presumiendo que está en la dulce espera.

La estrella de “Barbie” lució su pancita con un top corto la mañana de este domigo mientras disfrutaba de unas vacaciones en el Lago Como, Italia, de acuerdo con fotos obtenidas por el Daily Mail.

La actriz y el productor de cine, ambos de 34 años, se casaron en diciembre de 2016 durante una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia luego de salir por aproximadamente dos años en una ceremonia íntima con solo 50 invitados y ahora, en solo unos meses, serán una familia de tres.

Ambos se conocieron en el set del drama de guerra de 2014 “Suite Française”, donde él trabajaba como asistente de dirección.

La pareja fundó la productora LuckyChap Entertainment, que ha creado varias películas, incluida la película de Robbie de 2023, “Barbie”, junto con “Yo, Tonya” y “Aves de Presa”.

Margot Robbie y Tom Ackerley llevan una vida bastante discreta lejos del foco público, raramente posando juntos.

La actriz ha interpretado una variedad de roles memorables, incluyendo a Harley Quinn en “Suicide Squad” (2016) y “Birds of Prey” (2020), Jane Porter en “The Legend of Tarzan” (2016), y Queen Elizabeth I en “Mary Queen of Scots” (2018), entre otros.

Con información de Excelsior