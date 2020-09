Presidentes deben ajustar cuentas con la justicia: Parra

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se contabilizaron alrededor de 22 mil firmas en Aguascalientes para la consulta de juicio político a ex presidentes, aseveró Vladimir Parra, enlace estatal del colectivo Mexicanos por la 4T, quien afirmó que cada uno de los ex mandatarios tienen que rendir cuentas y que sus posibles delitos no han prescrito.

Aunque dijo que surgieron otras agrupaciones que también estuvieron recabando firmas, a las que relación con fines partidistas, destacó que se cumplió el objetivo y se espera que sea validado ante instancias judiciales; asegurando que respetarán el fallo de la Suprema Corte en caso que no les favorezca.

“Nos congratulamos de la organización del pueblo de México para hacer justicia y haber reunido más de 2.5 millones de firmas para solicitar la consulta popular referida”, declaró en entrevista.

Parra aclaró que aún cuando integrantes de este colectivo militan simpatizan en Morena, descartó que se encuentren inmersos en la renovación de la dirigencia del partido en el gobierno; pero citó que hubo otro grupo que se autodenominó para la recepción de firmas.

“Tuve conocimiento que el jueves pasado dieron una conferencia, a los cuales no identifico, y se denominaron Mexicanos por la 4T. Yo me quiero desmarcar de ellos, pues ellos dan preferencia a candidatos de Morena. Nosotros la única finalidad es respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador”, abundó.

– ¿No afecta esto a la consulta?

– No afecta, de hecho ellos dicen que reunieron 15 mil firmas, y nosotros recabamos 6.300 firmas. Yo las entregué personalmente en la Ciudad de México, entonces bienvenidas sean pues se juntaron 21 mil de las 22 mil que nos pedían para Aguascalientes y al final es el objetivo del proyecto.

La consulta ciudadana busca enjuiciar a ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por cierto, se ha omitido el nombre de Luis Echeverría, el otro ex mandatario que sigue vivo.

– ¿Porqué no presentar pruebas contra ex presidentes?

– Aquí la intención es de que la ciudadanía participe y es secreto a voces que los ex presidentes tienen delitos, pero como sociedad debemos de presionar y que exista esa presión social hacia autoridades judiciales para que se actúe.

– ¿No prescriben delitos hacia ex presidentes como Salinas o Zedillo?

– No prescriben, de hecho, en la pregunta se señala que aunque hayan terminado con sus funciones, se les pueda proceder judicialmente.

– ¿Hay un presidente que tú en lo particular crees que debería ir a la cárcel?

– Todos tienen que ajustar cuentas con la justicia.

– ¿Qué pasa si no procede la consulta?

– Si dice que no, ahí se para el asunto. No podemos atacar la decisión del Poder Judicial.