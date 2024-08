Presenta el PAN su versión de reforma al Poder Judicial

Redacción

El Partido Acción Nacional presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial con el objetivo de mejorar el sistema de justicia en México.

Así lo aseguró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien consideró que este planteamiento sí es una propuesta integral que abarca a las diferentes partes interesadas e involucradas en el proceso de justicia y que fue trabajado por los legisladores panistas, senadores y diputados, actuales y los entrantes.

Aun cuando señaló que esta propuesta es perfeccionable, pidió que sea discutida en comisiones y en el Pleno y se contraste quién está pensando en una verdadera mejora para el país.

En conferencia de prensa desde el Senado, destacó de la propuesta el garantizar, dijo, el uno por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para fortalecer la autonomía del Poder Judicial.

Que se analice cuántos jueces debe haber por cada cien mil habitantes y se incremente, porque en México solo se tienen tres, cuando la OCDE recomienda tener 63 por cada cien mil habitantes.

Se pronunció a favor del fortalecimiento del personal de justicia federal y estatal para el nombramiento del sistema de jueces y magistrados y que del 100 por ciento de personas que se sumen al Poder Judicial laboralmente, el 70 por ciento provenga de Carrera Judicial y el 30 por ciento de la sociedad civil.

Para la elección de ministros, apuntó, es fundamental la creación de un Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, independiente, con siete integrantes, con garantizada participación ciudadana, y que sea quien haga las propuestas de las ternas al Senado de la República y no sea más el presidente de la República.

Autonomía constitucional del Consejo de la Judicatura Federal, para que cuatro integrantes sean propuestas de consejeros del Poder Judicial pero otros tres, sean electos por el voto popular y revisen en el desempeño de jueces y magistrados.

El jefe nacional de los panistas mencionó también la importancia de crear una Escuela de Formación Judicial, que los órganos jurisdiccionales tengan un plazo de seis meses para la resolución definitiva de asuntos en materia civil, penal o mercantil y la garantía íntegra al derecho a la reparación integral del daño.

Marko Cortés lanzó un reto al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum para que la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea electo por voto popular de todos los mexicanos.

“Esperamos que el presidente, que la presidenta electa acepten este reto y le dejen el derecho a la gente de elegir quién va a velar por la defensa del derecho humano, frente a un acto de gobierno arbitrario. Que no le saque el presidente,que no le saque la presidenta electa que haya en derechos humanos alguien que no controlen”.

El dirigente de Acción Nacional habló de jueces federales sin rostro, para asuntos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o trata de personas y que sí haya justicia y los jueces no se vean amenazados de vida o sus familias.

Y como parte del apartado en justicia constitucional que un grupo parlamentario cuente con la representatividad suficiente para presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad y que los presidentes de Mesa Directiva de Cámara o Senado puedan presentar controversia constitucional con el 20 por ciento de la petición de los legisladores.

En este posicionamiento estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios del Senado, Julen Rementería y Noemí Luna de Cámara de Diputados; la senadora Kenia López Rabadán, las senadoras electas, Chuya Díaz y Lupita Murguía; los diputados federales, Héctor Saúl Téllez, Miguel Rodarte, Carlos Maturino, Lilia Caritina Olvera, Enrique Godínez y la diputada reelecta, Margarita Zavala.