Por incumplidos, abrirá la SOP procedimientos en contra de 2 constructoras de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte el secretario de obras públicas estatales José de Jesús Altamira Acosta de la apertura de por lo menos dos procedimientos en contra de empresas constructoras, por atrasos en incumplimientos de obras asignadas.

-¿De qué tipo serían estos procedimientos?

-De rescisión de contrato por lo mismo de atrasos e incumplimientos, no quiero adelantar nombres porque voy a tener una negociación con ellos para ver por lo menos un tema de regularización de los trabajos.

Más adelante Altamira Acosta reprochó que se pongan en riesgo no sólo las obras, sino el recurso asignado y sobre todo el tiempo de entrega a la ciudadanía.

-¿Pero es obra vigente?

-Si, son algunos contratos asignados desde el año pasado.

-¿Obra grande?

-Es obra intermedia en donde traemos alrededor de 8 millones de pesos.

Para concluir aseveró que no es considerable el número de contratistas que faltaron a su responsabilidad en el sexenio a punto de concluir y a los cuales se les aplicaron sanciones.