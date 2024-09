Por estos motivos muchos no comprarán el Iphone 16

Redacción

Ciudad de México.-Tan solo queda una semana para que Apple celebre el tan ansiado evento Es hora de brillar (It´s Glowtime), en el que presentará la nueva familia del iPhone 16. Esta keynote celebrada por la compañía de la manzana es la más esperada el año, no obstante, en esta ocasión una gran parte de los usuarios no están tan entusiasmados con la llegada de esta nueva generación de smartphones.

No hay dudas de que los iPhone son el teléfono más codiciado del mercado, y es que en líneas generales si le ofreciésemos a cualquier persona la oportunidad de tener un nuevo smartphone de manera totalmente gratuita, muy seguramente elegiría uno de los modelos de Apple para quedarse.

El principal inconveniente que tienen estos dispositivos es su elevadísimo precio, y es que hasta de modelos de segunda mano y que salieron hace varios años valen más que muchos modelos recién sacados de otros fabricantes.

Es por ello que comprarse un nuevo iPhone requiere un esfuerzo económico, algunos lo asumen sin pensarlo dos veces y año tras año renuevan su terminal, aunque el que tengan esté prácticamente nuevo. Pero lo cierto es que este año muchos no tienen tan claro que vayan a lanzarse el iPhone 16, y es que una encuesta realizada por Sell Cell ha descubierto que el 40% de los usuarios no va a dar el salto a la nueva generación, o por lo menos no lo van a hacer de primeras.

Si bien es cierto que significa que un 60% a dicho que sí, los que no están muy convencidos de cambiarse de iPhone en septiembre tienen varios motivos de peso para hacerlo.

Las razones por las que no quieren comprarse el nuevo iPhone 16

Las motivaciones de los usuarios a no lanzarse como locos a por el nuevo iPhone 16 podrían perfectamente cambiar después de la presentación oficial de este teléfono y conociendo de verdad todo lo que ofrece, pero por el momento, un gran porcentaje de los usuarios ha dicho que no y los motivos de ello son: