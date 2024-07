Policías localizan a dos menores extraviados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Dos menores de edad que se encontraban extraviados de sus padres, fueron localizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de San Francisco de los Romo, los cuales fueron presentados con la instancia correspondiente.

Fue cerca de las 15:00 horas cuando al realizar sus labores de patrullaje sobre la carretera estatal 65 en la Hacienda de la Guayana en el municipio de San Francisco de los Romo, en determinado momento fueron alterados por una persona, quien se identificó como Luis Eduardo, de 41 años de edad, quien informó a los oficiales que dos niños se encontraban en dicha vialidad, solos y con el riesgo de sufrir un accidente, por lo que de inmediato, se entrevistaron con los menores, quienes dijeron llamarse Dilan y Gustavo, quienes no mencionaron más referencias, por lo que fueron resguardados en la oficina de Trabajo Social a espera de que sus padres pudieran reportarse para poder ser entregados. Los padres de los infantes si llegaron a las oficinas de la dependencia, sin embargo la autoridad no los pudo entregar ya que los menores no están registrados en el registro civil, por lo que se pidió que Casa DIF pudiera recibirlos, en tanto que los policías les brindaron alimentos. ‎<Se editó este mensaje.