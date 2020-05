Policía cibernética emite recomendaciones para compras seguras en internet

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Cibernética, emite algunas recomendaciones a la población para que efectúe compras seguras a través de Internet en la emisión “Hot Sale 2020” que se efectuará del 22 de mayo al 01 de junio, poniendo a disposición sus vías de contacto para recibir reportes y orientar a quien así lo requiera.

Al respecto, el titular de la SSPE, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, mencionó que a través de la Policía Cibernética se exhorta a la población que desee realizar compras en línea, a evitar el uso de redes Wi-Fi abiertas, asegurándose que el dispositivo utilizado cuente con antivirus actualizado.

Agregó, que es recomendable ingresar en la barra de navegación, la dirección URL completa de la tienda o página donde desee realizar su compra, asegurándose que inicie con “https://” y muestre la imagen de un candado cerrado del lado izquierdo, lo que significa que el contenido está cifrado y por lo tanto es seguro.

Otra de las recomendaciones consiste en no proporcionar el NIP, ni las claves o números confidenciales, además, antes de efectuar la operación bancaria, revisar las opiniones de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el producto y comparar el artículo con al menos tres vendedores diferentes.

De igual manera, se sugiere a la población no dejar que se autoguarden sus contraseñas, datos personales y financieros, privilegiando teclearlas cada vez que realice una compra y en medida de lo posible, utilizar plataformas de pago seguro como Paypal o Google Wallet.

Asimismo, es recomendable no abrir enlaces engañosos con confirmaciones de vuelos, premios o viajes, de “último minuto”; evitar abrir links que son enviados vía SMS, pues a través de éstos pueden vulnerar su información personal.

El jefe policial recordó que Facebook no es una plataforma que tenga como fin la venta de bienes o servicios, por lo que se exhorta a la población a no efectuar el pago hasta no “revisar” que el producto en venta cumpla con las características de calidad deseadas.

Para finalizar, recomendó consultar el monitoreo de tiendas virtuales de la página de la PROFECO sobre la confiabilidad de algunas tiendas electrónicas en México; asimismo, hizo hincapié en que la Policía Cibernética de Aguascalientes estará atenta para atender los reportes o inquietudes en el número 449-346-23-41 a través de WhatsApp, en el número telefónico 9-10-20-55 extensión 6605 o a través de la página de Facebook de la Policía Cibernética de Aguascalientes.