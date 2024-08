Población no quedara desprotegida por paro en el PJF

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el cuarto día de paro en el Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados en la entidad aseguran que la población no quedará desprotegida.

El juez, José Guadalupe Arias Ortega, apuntó hacia guardias que se han establecido para atender los asuntos urgentes a los que se les está dando trámite.

“Hay que analizar los derechos que están en juego, y si advertimos que el hecho prolongado de suspensión de actividades pudiera afectar a estos derechos que están en juego, los consideramos como urgentes”.

Habló de casos de atención médica, libertad personal, guardia y custodia de menores, entre otros asuntos que se siguen atendiendo.

Así mismo exigió al gobierno federal y a los legisladores de Morena apertura al diálogo para construir una verdadera reforma al Poder Judicial, dejando en claro que no están cerrados a los cambios, pero si tienen interés de sumarse a la construcción de una iniciativa que fortalecía a la institución y no que la debilite.