Piden a restaurantes no relajar medidas sanitarias contra covid; clientes dejan de usar cubrebocas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras admitir que comienza a sentirse una sensación de “normalidad”, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) José Álvarez Fernández hizo un enérgico llamado al sector para que no relajar las medidas sanitarias contra el covid.

Recordó que la pandemia esta activa, por lo que no se descarta que se salga de control y haya rebrotes.

Fustigó que por ningún motivo deberán de eliminar prácticas como la toma de temperatura, gel antibacterial, desinfección de cubiertos y mesas y todos aquellos protocolos que les marcaron las autoridades de salud para operar.

Admitió que desafortunadamente hay comensales que se niegan a usar el cubrebocas ocasionado algunos conflictos con el personal.

“A la población el llamado es a contribuir, algunos ya no quieren usar cubrebocas pero les recordamos que es indispensable al ingreso, salida y en la movilidad que llegan a tener hacia los sanitarios o a algunas zonas de esparcimiento de los restaurantes”, solicitó.

Para concluir, recalcó que se trata de no bajar la guardia y dar al traste con lo ganado en el sentido de que se ha disminuido el número de contagios, donde por un relajamiento puedan volverse a disparar los casos y que ello conlleve a aplicar otra vez medidas drásticas de cierres a la economía.