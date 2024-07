Piden a los padres cuidar la música que escuchas sus hijos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Si bien los menores de edad no podrán alejarse de diferentes espacios donde tengan acceso a la música que se está escuchando actualmente, los padres deben explicarles los contextos de lo que está de moda, consideró la directora del Instituto de Salud Mental Municipal, Brenda Barrientos Delgado.

Indicó que los menores tienen conductas imitativas que toman de los contextos que ven o escuchan , por lo que no es posible prohibir que lo hagan pero lo que sí debe hacerse es explicarles los contenido a los que tienen acceso.

“Es bien importante que los niños y los adolescentes tengan este acercamiento con los papás, para que también les pregunten todo a los papás”, dijo.

“A veces no podemos decir o prohibir que no lo hagan, pero siempre y cuando se les explique el contenido de (lo que es), respetando que no podemos privar a los adultos o a los niños que tengan este tipo de música, pero sí siempre que se les está explicando”.

Dijo que acercarse con los menores a explicar el contenido es importante, sobre todo cuando hay canciones de determinado género cuya letra es muy explícita sobre hechos de violencia.

“Va a ser inevitable, porque lo que no lo puedan ver en casa lo van a ver con el amigo, con el tío, los límites y las reglas son diferentes en los contextos que ellos se presenten, pero siempre y cuando siempre se les está explicando el qué de esa letra y cuál es la información, qué mejor que ellos sepan de qué trata y cómo funciona esto”, recomendó Barrientos Delgado.