Pide AMLO al CO detener balaceras en Sinaloa

Redacción

Ante la creciente ola de violencia que ha sacudido a Sinaloa en los últimos días, derivada de presuntos enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la calma desde su conferencia matutina.

El mandatario instó a los grupos criminales a detener los disturbios y pidió que no involucren a la población inocente en sus conflictos.

Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, López Obrador reaccionó a los eventos violentos que han afectado principalmente a Culiacán, donde se han reportado bloqueos de carreteras, la quema de vehículos y presuntos levantamientos de jóvenes. Los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza, dos células del Cártel de Sinaloa, han mantenido en vilo a los habitantes de la entidad.

“Informarles que se está atendiendo la situación en Sinaloa. La confrontación que existe no es tan abierta, ni frontal. Hay enfrentamientos, pero son pocos”, declaró el presidente, minimizando el impacto de los disturbios.

La situación ha generado tal inquietud que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos, instándolos a evitar la región debido a los riesgos que conlleva la violencia en aumento.

“El consulado general ha recibido informes de robos de automóviles, disparos, operaciones de las fuerzas de seguridad, bloqueos de carreteras, vehículos en llamas y carreteras cerradas”, destacó el comunicado emitido por las autoridades estadounidenses en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

En un intento por calmar a la población, López Obrador pidió a los habitantes de Culiacán que actúen con precaución pero sin caer en el alarmismo. Además, criticó a los medios de comunicación que, según él, están exagerando la gravedad de la situación: “Que tengan cuidado si leen estos pasquines. No les crean (…), son muy tendenciosos y amarillistas”, advirtió.

Durante su mensaje, el presidente también apeló directamente a los grupos criminales, instándolos a que busquen alternativas que no perjudiquen a la población ni generen pérdidas humanas. “Tienen que buscar otras formas, que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos”, declaró. El presidente subrayó la importancia de que los presuntos delincuentes cuiden de sus propias familias y eviten acciones que pongan en riesgo su vida.

A pesar de la gravedad de los hechos, López Obrador se mostró confiado en que su mensaje será escuchado, incluso por los criminales. “El presidente de México siempre es escuchado”, respondió cuando una reportera le preguntó si confiaba en que los grupos delictivos atenderían su llamado.

López Obrador sostuvo que su “autoridad moral” le permite ser escuchado por todos los sectores, incluidos los delincuentes. “Te lo aseguro”, remarcó.