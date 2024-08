Phil Donahue, pionero de los talk shows, muere a los 88 años

Redacción

Nueva York.- Phil Donahue, cuyo programa pionero de entrevistas diurno inició un género televisivo indeleble que llevó el éxito a Oprah Winfrey, Montel Williams, Ellen DeGeneres y muchos otros, falleció a los 88 años.

Donahue murió el domingo después de una larga enfermedad, de acuerdo con familiares suyos, citados por el programa “Today” de NBC.



Apodado “el rey de las charlas diurnas”, Donahue fue el primero en incorporar la participación de la audiencia en un programa de entrevistas, generalmente durante una hora completa con un solo invitado.



“¿Solo un invitado por show? ¿No hay banda?”, recordó que le preguntaban rutinariamente en sus memorias de 1979, “Donahue, My Own Story”.

El formato diferenció a The Phil Donahue Show de otros programas de entrevistas de la década de 1960 y lo convirtió en un creador de tendencias en la televisión diurna, donde fue particularmente popular entre el público femenino.



Más tarde rebautizado como “Donahue”, el programa se estrenó en Dayton, Ohio, en 1967. La voluntad de Donahue de explorar los temas sociales candentes del día surgió de inmediato, cuando presentó a la atea Madalyn Murray O’Hair como su primera invitada. Más tarde emitiría programas sobre feminismo, homosexualidad, protección al consumidor y derechos civiles, entre cientos de otros temas.



El programa comenzó a emitirse en televisión nacional a partir de 1970 y por los siguientes 26 años, acumulando 20 premios Emmy para el programa y para Donahue como presentador, así como un Peabody para Donahue en 1980. En mayo, el presidente Joe Biden otorgó una Medalla Presidencial de la Libertad a Donahue, quien fue reconocido como pionero del programa de entrevistas diurno.



El programa incluía llamadas al estilo de la radio, que Donahue contestaba con su característica frase: “¿Está ahí la persona que llama?” El último episodio de la serie se emitió en 1996 en Nueva York, donde Donahue vivía con su esposa, la actriz Marlo Thomas. Conoció a Thomas, la estrella de la serie That Girl de la década de 1960 cuando la actriz apareció en su programa en 1977. En ese entonces ya era famosa y más tarde se convertiría en una actriz habitual de Friends.



Donahue dijo que fue amor a primera vista, e hicieron un mal trabajo al ocultarlo en el aire.



“Eres realmente fascinante”, le dijo Donahue a Thomas, tomando su mano. “Eres maravilloso”, le respondió Thomas. “Eres cariñoso y generoso, y te agradan las mujeres y es un placer, y quienquiera que sea la mujer en tu vida, es muy afortunada”.



Los dos se casaron en 1980. Donahue tuvo cinco hijos, cuatro varones y una hija, de un matrimonio anterior.



Donahue regresó brevemente a la televisión en 2002 para presentar otro programa de Donahue en MSNBC. La cadena lo canceló después de seis meses, argumentando bajos índices de audiencia.



Su nombre de pila era Phillip John Donahue, nació el 21 de diciembre de 1935, en una familia católica irlandesa de clase media en Cleveland.



Donahue estuvo en la primera clase de graduados de St. Edward High School, una escuela preparatoria católica para varones en el suburbio de Lakewood, en Cleveland, en 1953. Se graduó de la Universidad de Notre Dame con un título en administración de empresas en 1957. Más tarde se rebeló contra la iglesia y la abandonó, aunque recordó conmovedoramente en su libro que “un pedacito” de su fe siempre estaría con él.



Después de una serie de trabajos tempranos en radio y televisión, Donahue fue invitado a trasladar un programa de entrevistas de radio a la estación de televisión WLWD de Dayton en 1967. Se mudó en 1974 a Chicago, donde permaneció durante años, y luego terminó su carrera en Nueva York.



El programa presentaba discusiones con líderes espirituales, médicos, amas de casa, activistas y artistas o políticos que podrían estar de paso por la ciudad. Una invitada frecuente era su vecina, Erma Bombeck, humorista y columnista. Dijo que dar con la fórmula ganadora del programa fue un feliz accidente.



“Quizá pasaron tres años completos antes de que cualquiera de nosotros comenzara a entender que nuestro programa era algo especial”, escribió Donahue. “El estilo de la serie no se había desarrollado por ingenio, sino por necesidad. Las estrellas de programas de entrevistas no estaban disponibles para nosotros en Dayton, Ohio… El resultado fue la improvisación”.



Eso le dio una libertad al programa que persistió a medida que crecía hasta el estatus número 1 en su clase.



Con un estilo amable y una cabellera color sal y pimienta, Donahue boxeó con Muhammed Ali. Jugó al fútbol americano con Alice Cooper. Sus invitados daban clases de cocina, enseñaban break dance y, lo que es más controvertido, describían como era ser la amante de un hombre casado, la maternidad lesbiana o, con la ayuda de videos recopilados que lograron que se prohibieran los programas en ciertas ciudades, cómo funcionaban el parto natural, el aborto o las vasectomías.



Una parada en Donahue se volvió obligatoria para importantes políticos, activistas, atletas, líderes empresariales y artistas, Ronald Reagan, Gloria Steinem, Anita Bryant, Lee Iacocca, John Wayne y Farrah Fawcett fueron algunos de sus invitados.



Fuera de su famoso programa de entrevistas, Donahue se dedicó a varios proyectos.



Se asoció con el periodista soviético Vladimir Posner para una innovadora serie de debates televisivos durante la Guerra Fría en la década de 1980. El Puente entre Estados Unidos y la Unión Soviética presentaba transmisiones simultáneas desde Norteamérica y la unión, donde las audiencias podían hacerse preguntas entre sí. Donahue y Posner también fueron coanfitriones de una mesa redonda semanal sobre temas específicos, Posner/Donahue, en CNBC en la década de 1990.



Donahue codirigió el documental de 2006 Body of War, nominado al Óscar.

Con información de El Diario de Juárez