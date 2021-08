Pese a todo: Garantizan suministro de gas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Esta garantizado el suministro de gas en la entidad, afirmó el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Cuestionado sobre los paros de gaseras en la Ciudad de México, el funcionario expuso que en Aguascalientes la Asociación de Distribuidores de Gas dijo que no respaldaban la decisión, sin embargo dejaban a cada empresa la determinación de si paraban o no actividades por su cuenta.

-¿Entonces aquí no hay paro y se trabaja normal?

-Mira, ahorita de lo que nos han informado se iba a dejar la decisión de cada empresa, pero no hemos tenido noticias de que alguna de estas empresas locales hayan tomado la determinación de no surtir el gas.

Más adelante Flores Femat remarcó en el tema del gas natural del que depende la industria en que este no tiene ningún problema, por lo que no se avizora una parálisis en las empresas.

En última instancia dejó en claro que la molestia se debe a determinaciones del gobierno federal tendientes a regular el costo del gas lo que creó estas inconformidades, esperando se solucionen de manera pronta.