“Normal” escalada de violencia en Aguascalientes para dirigente empresarial. “La gente se muere a diario”, dice

Raúl Muñoz

Aguascalientes.- Como normales, calificó Miguel Ángel Breceda Solís, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes (Canaco), las ejecuciones que han ocurrido en los primeros días del mes de julio en el estado.

El dirigente empresarial justificó que hay una diferencia entre las luchas de grupos delictivos vinculados al narcotráfico y los homicidios, para comparar que en Aguascalientes no pelean entre carteles, sino que las ejecuciones están dentro de los conflictos humanos que no se pueden evitar.

“¿Hemos visto luchas entre ellos (los cárteles)? a mi no me ha tocado, ni colateralmente, yo ando en todo el estado y no me ha tocado. En cambio si usted va a Fresnillo, Fresnillo está cerrado en un 90 por ciento y la gente se sale porque sabe que hay luchas entre cárteles”.

“Es diferente la intención, veamos las cosas importantes, no podemos hablar específicamente de que estemos nosotros en un lugar muy crítico, cuando no lo es, lo crítico está en otro lado, aquí sí es lo normal, de una sociedad normal, que obviamente tenemos algunas cuestiones negativas”, dijo.

Cuestionando si los hechos delictivos que han ocurrido afecta el número de visitantes que viene de compras a Aguascalientes, dijo que los comercios siguen llenos, señalando que las ejecuciones son “hechos aislados”.

Al ser cuestionado si era normal las 12 ejecuciones que se contabilizaron en los primeros 10 días de julio, Beceda Solís dijo que la gente se muere a diario.

“¿Normal 12 muertos en 10 días?”, se le preguntó durante la conferencia de prensa que cada mes convoca el Consejo Coordinador Empresarial y a la que asisten los organismos afiliados.

“Pues la gente se muere diario, yo quiero ser un poco irónico en ese sentido, la gente se muere diario”, respondió el dirigente de Canaco.

Resuelve muerte de empresario a manos de policías

Más adelante al abordar el tema del empresario Luis Aispuru, quien murió luego de verse involucrado en un intercambio de disparos con policías ministeriales, Breceda Solís dijo que, de acuerdo con sus investigaciones, el empresario disparó primero y que además, los agentes iban por un vehículo irregular que tenía.

“Se lo aclaro lo del empresario sin vida perfectamente investigado por mi, precisamente por eso, el empresario sin vida tenía un carro que no tenía placas que estaba ‘chueco’, iban a recogerlo el vehículo a su casa y enfrentó a los ministeriales. Él tiró primero.

“Hay cuestiones de balística que están ahí en la Fiscalía, dispuestas para eso”, aseguró el dirigente empresarial.