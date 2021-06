Persigue a empresas del ramo automotriz el fantasma de los paros técnicos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La sombra de los paros técnicos continúa acechando a la industria automotriz local, aseveró el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González.

El líder sindical puntualizó que hasta ahora la situación no se ha normalizado por la falta de semiconductores electrónicos que se fabrican en Asia.

“Esperemos que ya pronto se regularice el abasto para seguir produciendo de manera normal, porque en estos momentos hay una recuperación en las ventas de autos, pero lo que no hay es suficiente producción”, lamentó.

González González más adelante mencionó que por lo pronto estos paros técnicos no han derivado en despidos de trabajadores, manteniéndose la plantilla laboral intacta, donde las empresas han preferido sostener a sus trabajadores para no tener retrasos al momento en que se regularice el envío de los conductores.

Al final expuso que no hay fechas para que se vuelva a la normalidad en cuanto a la producción, esperando que pase lo más pronto posible para seguir con una buena inercia en cuanto a la recuperación económica del estado.