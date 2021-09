Permisionarios de urbanos acusan a titular de Movilidad de presiones para entregarle su empresa a los ADO

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Permisionarios de camiones urbanos de la Línea Exprés encabezados por J .Jaime Carranza y Raúl Vela, acusaron de forma directa al coordinador de movilidad Ricardo Serrano de presionarlos para entregarles permisos para circular a cambio de entregar su empresa al grupo de Autobuses de Oriente (ADO) quien adelante se hará cargo del servicio.

Al no acceder a esa presión puesto que se les quería pagar precios irrisorios y en condiciones desfavorables para los dueños de las unidades se actuó con revancha sacando hasta 46 unidades de circulación de su línea en donde se ubican principalmente los conocidos camiones chinos.

-¿Mencionaba Ricardo que les estaban dando los permisos temporales siempre y cuando cumplieran con algunos requisitos, se han acercado con ellos o cuál es la condición?

-El maestro Serrano dice muchas cosas pero la condición es que primero le regaláramos nuestra empresa a ADO para darnos los permisos, esa era la única condición y si no no hay nada.

-¿Eso se los pido Serrano?

-Si fue Serrano.

Los mismos indicaron que no son unos improvisados en el transporte, sin embargo no están de acuerdo en las condiciones en que llega ADO quien de entrada se presentó como la ‘salvadora’ del servicio, por lo que advierten que interpondrán una controversia ente un tribunal administrativo buscando que se reactiven sus unidades en lo que consideran como un abuso de la autoridad el habérselas inhabilitado.