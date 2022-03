Perciben comerciantes alza en robo de transportes fuera de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Desde el Centro Comercial Agropecuario se ha percibido un aumento en el número de robos contra los transportistas que cargan alimentos y otros productos desde estados vecinos hasta Aguascalientes, señaló el administrador Gerardo Palomino.

En entrevista, explicó que desde que inició el 2022 han percibido un incremento en el robo de unidades que transportan alimentos y que se dirigen o salen de Aguascalientes. Apuntó que los robos son más frecuentes cuando se transportan productos encarecidos, como el aguacate o limón.

“También se roban los camiones, los dejan y no los encuentran o se roban la mercancía, se roban el transporte por llevarse la mercancía, sobre todo cuando hay un producto caro como los limones o los aguacates; ha ido aumentando el robo”, dijo.

Palomino estimó que el robo en contra de dichas unidades ha incrementado hasta en un 20 por ciento, ya que dentro del Agropecuario se ha tenido conocimiento de 6 crímenes en contra de los transportistas.

“Creo que a partir de este año ha aumentado más; un 20 por ciento más, no va hacia la baja, va hacia arriba. Yo he tenido conocimiento de 5 o 6 casos, pero en muchas veces no me avisan o no me dicen, pero ya me di cuenta de 6 carros que se han robado de limón y de aguacate”

Detalló que las zonas más peligrosas para los choferes son Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y partes de Colima, por lo que llamó a la autoridad ha reforzar la seguridad de las vías de tránsito y proteger a los operadores de los transportes.

“Todos los operadores están temiendo por sus familias, por el temor a que se los quiten porque sí ha crecido mucho”, concluyó.