Pepillo Origel recibe segunda dosis de vacuna en EU

El conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, dio a conocer en sus redes sociales que regresó a Estados Unidos para que le fuera aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

A cuatro semanas de que se aplicara la primera dosis de la vacuna de Moderna, viajó nuevamente a Miami para completar el proceso.

“Me vine a poner la segunda vacuna así es que no me queda más que dar gracias por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados, porque esto va a seguir, pero yo lo único que le pido a Dios es que ojalá todos estemos vacunados”.

“Eso es lo que tenemos que hacer, no que si le van a hacer, le van a quitar. No andarnos acabando a los unos y otros. Estamos en una pandemia vamos a llevarnos bien. Ya dejen de estar jodiendo a la gente nada más porque se fue a vacunar. Ni le quite la vacuna a nadie ni hice mal”, externó visiblemente contento en un video de Instagram.

Cuando recibió la primera dosis, Origel fue blanco de múltiples críticas, tanto de mexicanos como de estadounidenses, por haber viajado a otro país únicamente para recibir la vacuna, práctica incorrecta llamada “turismo de vacunación”

Su acción ameritó que incluso las autoridades de salud del país vecino hicieran un llamado de atención a los extranjeros que están viajando sólo para conseguir la vacuna antes de lo indicado y se dijo que el conductor podría ser sancionado con la revocación de su visa.

Después de la polémica, Pepillo aseguró que no tuvo problemas con su documentación y que tampoco le preocupaban los señalamientos escritos en redes sociales.

“Ya no me preocupa lo que digan, qué gano? así es que seguiré contándoles cositas, lo que vaya pasando, a donde voy y si tengo cinco mil seguidores, con eso tengo”, dijo el 16 de febrero en un video de YouTube.

