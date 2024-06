Pensiones del ISSSPEA están garantizadas sin importar la situación financiera de la institución

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Independientemente de la situación financiera de los municipios hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSPEA), las pensiones de los trabajadores del estado están garantizadas. El titular del ISSSPEA, Mario Alberto Michaus Álvarez, aseguró que los empleados no deberían ser perjudicados por las malas gestiones pasadas que han dejado al instituto en una situación complicada.

Administraciones anteriores dejaron al ISSSPEA en mal estado, acumulando grandes adeudos y perdiendo millones de pesos tras invertir en un esquema Ponzi. No obstante, Michaus Álvarez subrayó que los trabajadores, quienes han dedicado años de servicio, no deben pagar las consecuencias de estos errores administrativos.

“Está en la ley que un trabajador no tiene que ser presa de los malos gobiernos, me refiero a que no deje de gozar de las prestaciones de ley porque un gobierno no ha pagado”, afirmó Michaus Álvarez.

Además, explicó que cuando un trabajador está por jubilarse y se detecta que las dependencias no han pagado todas las cuotas correspondientes, se les cobra un recargo para regularizar la situación. Michaus Álvarez enfatizó que las pensiones están seguras y que, desde el inicio de la actual administración, se ha trabajado para mejorar las condiciones de las mismas.

“Sin duda están garantizadas las pensiones de los trabajadores. Desde el inicio de la administración se buscó mejorar las pensiones. Cuando nosotros llegamos podía haber pensiones de mil pesos mensuales. Nosotros le pusimos un fondo compensatorio donde nadie puede recibir menos de 4 mil 500 pesos, beneficiando a cerca de 2 mil trabajadores”, explicó Michaus Álvarez.

Esta medida busca asegurar que los trabajadores del estado de Aguascalientes reciban un ingreso digno tras su jubilación, independientemente de los problemas financieros que puedan enfrentar sus municipios o las gestiones anteriores del ISSSPEA.