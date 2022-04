PC de Jesús María emite recomendaciones para Semana Santa

Redacción

Jesús María, Ags.-La Coordinación de Protección Civil del Municipio de Jesús María, emite una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante Semana Santa, fecha en que algunas familias aprovechan los días para el descanso y esparcimiento.

En este sentido, el primer consejo de los cuerpos de emergencia, es no bajar la guardia ante los contagios por COVID-19 pues, aunque la entidad se ubica en semáforo verde, es importante seguir cuidando la salud de las familias.

En segundo lugar, sugieren tomar precauciones si van a conducir en carretera, por lo que es importante revisar las condiciones del automóvil, se recomienda no manejar si se encuentra cansado o desvelado o, en estado de ebriedad, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no dejar menores de edad solos dentro del coche.

Si por alguna razón, deciden pasar tiempo cerca de algún cuerpo de agua, es importante no introducirse si no saben nadar, ni en estado etílico o después de haber ingerido alimentos en exceso, asimismo, no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol y usar bloqueador.

Finalmente, en áreas abiertas como el campo, hay que tener cuidado con las fogatas, pues un mal uso del fuego puede ocasionar incendios y en caso de ser así se solicita el apoyo para reportarlos al 911, con el fin de que se atienda a tiempo y prevenir siniestros mayores.