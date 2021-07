Paty Navidad dice que la vacunación contra el Covid-19 es un “experimento”

Redacción

Ciudad de México.-Famosa se resiste a creer en la existencia del covid.

A través de su cuenta de Instagram Paty Navidad envió un mensaje al público en general que la cuestionaba sobre si se había aplicado la vacuna y que la atacaba en redes luego de especular que tendría que vacunarse para estar en Master Chef, la actriz compartió una foto que dice “Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibamos ordenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común”, y ella lo complementó con un escrito.

Paty Navidad escribió, “A quien corresponda: no me he vacunado ‘la vacuna Covid-19’, ni me vacunaré… “la vacuna” es un derecho no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quién decide vacunarse”, afirmó la actriz que ha sido cuestionada múltiples veces por su postura hacia el Covid.

Con información de El Diario de Juárez