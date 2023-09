Paty Muñoz; a chapulinear se ha dicho

El Música

Aguascalientes, Ags.- En la clase política del estado hay gente de toda, y nunca faltan los chapulines y saltinbanquis.

En este caso nos referimos a la excandidata a diputada federal por el tricolor, Patricia Muñoz de León que apenas hace un par de meses regresó a la luz luego de haber estado “tapada” durante varios años.

Resulta ser que Paty Muñoz quien fue directora de Coparme y actualmente es integrantes del Consejo del Modelo Integral del Agua de Aguascalientes, (MIAA) órgano rector para brindar el servicio del agua a partir del mes próximo, la acaban de designar como parte de este ente y ya anda buscan saltar a otro puesto.

Muñoz de León ahora quiere ser presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del estado, (CCEA) que no tendría nada de malo, sin embargo es cuestionable el hecho de que se haya apuntado para estar actualmente en el MIAA y cuando se supone que están en una ardua tarea para la fuerte encomienda que se les viene encima y ya anda buscando cambiar de aires.

Ingeniera de profesión y empresaria por vocación, Paty Muñoz no ha desaprovechado la oportunidad para brincar de cargo en cargo, ya que entre muchas otras encomiendas fue Consejera de Nacional Financiera, Consejera de Infonavit Delegación Aguascalientes y Presidenta del Sindicato Coparmex en el periodo 2005-2007.

La nueva mesa directiva del CCEA se va renovar el próximo 14 de octubre.

En caso de que no quede no sería de extrañar que se apunte para ser reina de la feria o a lo mejor se vuelve a apuntar para ser candidata a diputada federal que en una de esas se anda colando, luego de que las otras dos veces nomás no se le hizo.

Es más no sería sorpresivo que hasta brinque con los alicaídos naranjas que cachan a todos los que buscan estar entre sus filas.

Ya estaremos atentos.