Para este grupo de personas es obligatorio uso de cubrebocas en Aguascalientes: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Rubén Galaviz Tristán director del Instituto de Servicios de Salud en rueda de prensa informó que será obligatorio el uso de cubrebocas para los grupos vulnerables en la entidad tales como adultos mayores, contagiados de alguna enfermedad respiratoria y personas que padezcan alguna comorbilidad.

En el salón Miguel Angel Barberena Vega el galeno señaló que sin embargo seguirá siendo “ampliamente recomendable” su uso para toda la población en general y con ello se busca evitar infecciones sobre todo de enfermedades virales y de acuerdo a la época invernal.

“La herramienta poderosa que es el cubrebocas que se usó en los últimos dos años de manera obligada nos ayudó mucho a abatir los índices de todos los problemas respiratorios, pero ahora ya no es un motivo de alarma el utilizar el cubrebocas en todos, ahora la conducta es en ese 5% que tiene comorbilidad o alto riesgo, ese sí lo tienen que usar de manera obligada, y digo de manera obligada porque no hay una ley que marque el ejercicio de la obligación” dijo Galaviz.

Acto seguido agregó que aquellos que tienen más de 60 años, que sufren diabetes, hipertensión o algún cuadro gripal “debemos usar el cubrebocas”, dijo.

Más adelante el burócrata estatal señaló que al no existir una ley para obligar a toda la ciudadanía si se puede recomendar para la ciudadanía toda vez que está comprobado que si ayuda el uso de este aditamento.

“No va a haber ningún decreto, más que una disposición de salud general porque en este momento no se consideran elementos de alto riesgo para hacerlo obligatorio a toda la población. Entonces va a haber dos conceptos importantes, aquella población sana que no tiene riesgos, que es un 80%, el uso del cubrebocas va a ser recomendación, mientras que el 5% que tiene un alto riesgo, ese sí la idea es de qué manera permanente use su cubrebocas” finalizó.