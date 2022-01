Padre de Tom Brady niega que deje la NFL

Redacción

El reporte del retiro de Tom Brady tomó por sorpresa a toda la NFL, pues incluso la liga se tomó el tiempo de destacar la historia en sus redes sociales, pero, en medio del alboroto, el padre de la leyenda aseguró que todo es falso.

Tom Brady Sr. le dijo a KRON 4 News, una cadena de Tampa Bay, que todo es un rumor sin fundamento, pese a que varios ‘insiders’ de la NFL confirmaron la noticia.

La periodista Kylen Mills fue quien dio a conocer que Brady Sr. desmintió la retirada de Tom, quien pasó 22 temporadas en la NFL, conquistando siete Super Bowls y tres premios al Jugador Más Valioso.

JUST IN: Tom Brady Sr. tells @kron4news that his son is not retiring. Brady Sr. says an online publication started circulating an unsubstantiated rumor. However a number of NFL insiders are now reporting it. @kron4news #TomBrady #NFL— Kylen Mills (@KylenMills) January 29, 2022