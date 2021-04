Oncólogo de Aguascalientes se vacuna en E.U.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Froylan López López, quien labora como oncólogo en Aguascalientes, viajó a Estados Unidos para ser vacunado contra el coronavirus ya que en el país aún no se ha definido una jornada de vacunación para los médicos privados.

En sus redes sociales, contó que durante la contingencia sanitaria se ha contagiado de Covid-19 en por lo menos dos ocasiones y que en la última, estuvo en riesgo de fallecer, además de que transmitió el virus a su familia.

En su mismo mensaje, lamentó que miles de médicos privados de México aún no hayan recibido una de las dosis contra el Covid-19 “por culpa de AMLO” y además, agradeció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por permitir que más personas puedan protegerse ante el virus.

Aquí su mensaje:

POR FIN ME VACUNE a pesar de ser médico privado y SENTI RABIA. Por esta razón:

Soy Oncologo medico del area privada.

Vi más de 65 casos en mi consulta positivos a Covid estos ultimos 12 meses.

Me infecte 2 veces y la segunda tuve riesgo de morir. Infecte a toda mi familia y hasta hoy NO HABIA SIDO VACUNADO

Pero tuve que hacer algo y NO me da miedo publicarlo ni decirlo COMO APOYO a todos mis colegas que no han sido vacunados. Cuando senti el piquete en el brazo Senti una emocion inmensa. No pude evitar recordar cuando estuve grave, sinceramenet dieron ganas de llorar después de lo que he vivido estos meses. Pero al final sentí RABIA Y CORAJE por que SIGUEN Y SEGUIRAN SIN SER vacunados miles de medicos, odontologos y personal de salud POR CULPA DE AMLO.

Y quien me VACUNO? El unico Presidente que lleva mas mexicanos vacunados. JOE BIDEN. Presidente de USA. Gracias a el y a su PAIS hoy estoy vacunado . Ese SI es un Sr presidente. Y poque razón lo hice?. Porque AMLO dijo la TREMENDA ESTUPIDEZ de que espere mi turno. Hice lo que pude pero NO me arriesgare mas.ni mi familia

Pero cuantos colegas podran hacer esto? Creo que muy pocos.

Asi que NO tienen por que MENDIGAR a este hombre insensible. Tienen que EXIGIRLO.