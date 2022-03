Nueva protesta de jubilados. Acusan falta de respuesta del Congreso de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jubilados del servicio público volvieron a manifestarse frente a Palacio Legislativo, en demanda por falta de respuesta a sus reclamos en torno al pago de pensiones, así como el aumento salarial de los representantes populares.

En entrevista, Mario Rodríguez, representante de ex servidores públicos, cuestionó que integrantes del Congreso se hayan aumentado el salario prácticamente al doble, sin darle prioridad a sus solicitudes.

“Que nos digan cómo le hicieron o a quién le preguntaron para aumentarse el doble. A nosotros en ocho años apenas nos han aumentado 400 pesos”, aseveró.

Rodríguez reiteró el llamado a que el Poder Legislativo atienda la petición de que el pago de pensiones se realice en base a salario mínimo y no por Unidad de Medida y Actualización (UMA)

“Queremos justicia. No entendemos porqué los diputados no hacen nada. He platicado con algunos como Quique Galo (Luis Enrique García) y Jaime González, pero no tenemos respuesta. Ya que se aplique la justicia que nos corresponde por ley”, comentó.

El representante, que ha encabezado anteriores protestas ante el Legislativo, calculó que en la entidad hay unos 6 mil 500 pensionados y jubilados afectados por éste cambio en el pago de pensiones en UMA.