Novia de Fofo Márquez revela que intentó quitarse la vida por el odio en redes

Redacción

Ciudad de México.-Fofo Márquez fue declarado culpable por el delito de tentativa de feminicidio después de que en 2024 agrediera físicamente a una mujer identificada como Edith ‘N’ durante un altercado vial. El próximo 29 de enero se le dictará la sentencia correspondiente.

Te puede interesar:Fofo Márquez es condenado a prisión y mexicanos celebran con MEMES en redes sociales; “Se le borró la sonrisa”

Desde que el influencer ingresó a la cárcel, su novia Melanie Lattanzi captó la atención pública, sobretodo cuando el creador de contenido detalló que deseaba casarse con ella aún estando en prisión.

Asimiso, hace semanas comenzó a correrse el rumor de que dicho enlace matrimonial sí se había realizado, pero la mujer también salió a desmentir estos hechos.

Ahora, tras nuevas especulaciones de que aparentemente Melanie intentó quitarse la vida y ha sufrido amenazas durante este tiempo, la joven confirmó dicha situación. (Instagram)

¿Qué dijo Melanie?

Todo comenzó cuando el usuario de X identificado como Fernando Cruz (@FernandoCruzFr) colocó lo siguiente:

“Esposa del Fofo intentó quitarse la vida, Rodolfo Márquez aseguró que Melanie Lattanzi esposa del Fofo Márquez ha intentado quitarse la vida. En audiencia, la defensa del Fofo dijo que ella no se presentó a declarar porque presenta un cuadro de depresión y ansiedad, además que ha recibido amenazas de muerte y odio por lo que hace 10 meses permanece en tratamiento psiquiátrico. En su cuenta de TikTok Melanie subió un video con el título Bye”.

Posteriormente, en una historia de Instagram publicada el 23 de enero,Melanie confirmó dicho post. (Instagram)

“Me gustaría salir a desmentir esto, pero es la verdad, una verdad difícil de compartir y tener que dar explicaciones públicas es algo que me incomoda y que sé que es exponerme a más odio y que me va a terminar afectando más”, dijo y añadió:

“Desde hace aproximandamente 10 meses he sido expuesta a difamaciones, señalamientos, amenazas y juicios. Actualmente me encuentro bajo un tratamiento psiquiátrico y en terapia. Sólo les pido respeto, empatía y sobretodo que dejemos de normalizar el odio”.

La joven ahondó en la importancia de no perder de cuenta que detrás de las pantallas hay personas con ‘vidas y sentimientos’.

De igual manera, Melanie destacó que nunca ha estado de acuerdo con lo que hizo Fofo Márquez. Rodolfo ‘N’ fue detenido en abril por golpear a una mujer en un estacionamiento, por lo que fue acusado de tentativa de feminicidio, delito penado con 40 años de cárcel. Foto: YouTube

“No soy responsable de las acciones de mi pareja y este error que él cometió me duele profundamente, sin embargo, nunca he justificado su acción. Gracias a quienes me han apoyado día con día en silencio y con amor. Hoy sigo aquí porque estoy aprendiendo a encontrar fuerza y esperanza a todo esto. Nadie está exento de vivir una situación así”. (X/Instagram melanie.vlh)

Con información de Infobae