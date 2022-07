“Notaría, ni la de una parroquia”: Ortega 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras rumores de que sería beneficiado al final de la administración del gobernador Martin Orozco con una notaría, el Fiscal Jesús Figueroa Ortega, asegura que no hay tal escenario.

-¿Fiscal en otro tema, hay quien ya lo ve como notario público, le gustaría?

-¿De qué parroquia oiga para saber? ustedes a veces traen mayor información que yo, entonces ahí les encargo que me avisen.

A su vez, Figueroa Ortega remarcó que no tiene ninguna notaría, ni mucho menos alguna magistratura amarrada, por lo que continuará como fiscal hasta el final de su mandato.

-¿Entonces continuará en el cargo?

-Bueno, mi nombramiento es hasta febrero del 2024 y espero cumplir con ese compromiso, pero cualquier cosa yo me comprometo a hacerlo saber, pero lo que sí les puedo decir es que no tengo notaría en ninguna parroquia.