Exhorta Montañez a gabinete para no descuidar los Miércoles Ciudadanos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde Leonardo Montañez Castro reiteró el llamado a sus principales colaboradores para no descuidar el programa Miércoles Ciudadano, luego que en la actividad de esta semana algunos funcionarios no se encontraban en su respectiva mesa.

“Estamos tratando de imprimirle al Miércoles Ciudadano ese entusiasmo. En las tardes nos trasladamos a otras colonias como Casa Sólida, donde traen problemas con su red sanitaria y que también la estamos interviniendo”, afirmó en entrevista grupal.

El miércoles último, Montañez Castro realizó personalmente un recorrido en las diferentes mesas de atención que se colocan en los dos patios del palacio municipal, notando la ausencia de algunos titulares; aunque aclaró que no hubo llamada de atención para nadie en forma particular.

“Estuve haciendo un recorrido en las mesas, llamando a todos los funcionarios que no estaban en su lugar. Hoy el Miércoles Ciudadano lo estamos fortaleciendo de esa manera: cuidando que las y los secretarios estén en sus mesas de atención. En las tardes, trasladarnos a alguna colonia donde previamente ya detectamos alguna necesidad”, definió.

– ¿Dónde estaban los secretarios?, ¿habrá alguna sanción?

– No, la verdad es que son muy trabajadores y trabajadoras. Algunos estaban con una situación en particular, pero el tema es que sepan que no debemos de bajar la guardia y estar al cien por ciento.

El presidente municipal de extracción panista adicionó que aún en las mesas de atención del Miércoles no se quedan completamente vacías, la ciudadanía siempre busca que la o el titular de alguna dependencia le atienda de manera personal.