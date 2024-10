Nombran a Anayeli Muñoz Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento

Redacción

Ciudad de México.-En la Convención Nacional de Mujeres en Movimiento en la Ciudad de México fue

electa por unanimidad de las delegadas Anayeli Muñoz Moreno como Coordinadora

Nacional de Mujeres en Movimiento.

Gracias al apoyo de cientos de mujeres de todo el país, la actual diputada federal

de Movimiento Ciudadano rindió protesta para este cargo que durante 6 años ocupó

la excandidata a la gubernatura de Morelos, Jessica Ortega.

Anayeli Muñoz en su mensaje dijo que Jessica Ortega fortaleció el movimiento de

mujeres y realizó un gran trabajo para capacitar, impulsar y acompañar a candidatas

en todo el país

“Jessica gracias por tu apoyo y por tu confianza y gracias por hacer grande este

movimiento y acompañar a las mujeres para ejercer sus derechos políticos. Vamos

a seguir con la capacitación, el diálogo y el impulso a las mujeres”

Así mismo se nombró a la regidora de Chetumal Lidia Rojas como vicecoordinadora

nacional de este movimiento.

La ex candidata a la gubernatura de Aguascalientes se comprometió a dar

continuidad al trabajo a favor de las mujeres que se ha realizado desde este

organismo al interior de Movimiento Ciudadano y mencionó que estará coordinando

un espacio plural, en el que caben todas las mujeres.

Aseguró que hay muchos obstáculos a vencer pues hace tan solo 71 años las

mujeres no tenían derecho al voto, y que aunque hoy México tiene a su primer

Presidenta y hay paridad en las gubernaturas, todavía queda llegar a los espacios

de toma de decisión, erradicar las prácticas de violencia política de género, que se

fortalezca la capacitación con perspectiva de género y que se apliquen los

presupuestos en materia de igualdad y la paridad en todo.

La toma de protesta de ley a la hidrocálida la realizó el Coordinador Nacional de

Movimiento Ciudadano Dante Delgado a quien agradeció por darle su confianza

para ser candidata a la gubernatura de Aguascalientes en 2022 y le reiteró su

compromiso con el movimiento, reiterándole que no lo va a defraudar en esta nueva

tarea.

Finalmente hizo mención de varias mujeres que forman parte de este proyecto

político y que la acompañaron en esta Convención Nacional como las ex

gobernadoras de Zacatecas y Yucatán, Amalia García e Ivonne Ortega

respectivamente, así como la ex candidata presidencial Patricia Mercado.

Anayeli Muñoz dijo que mujeres como ellas abrieron brecha en la política y

derribaron obstáculos para las nuevas generaciones y aunque quedan muchos aún,

se trabajará para avanzar hacia un piso parejo entre hombres y mujeres en la

política y en todos los ámbitos.

“Mujeres en Moviento no está para aceptar las cosas que no podemos cambiar,

está para cambiar las cosas que no podemos cambiar” señaló finalmente la

Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento.